Контрактник имеет право стать на квартирный учет с перспективой получить жилье или денежные средства на его покупку.

В военкомате рассказали, в чем преимущества между службой по контракту и мобилизацией.

Как рассказал руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков в интервью "Телеграф", большой разницы в условиях военной службы по контракту и мобилизации немного, но контракт дает определенные "плюсы".

"Военнослужащим при подписании контракта выплачивается единовременное пособие: для военных рядового состава - 21 472 грн, для сержантского и старшинского состава - 24 156 грн и для лиц офицерского состава - 26 840 грн. а при переводе в другое место службы подъемные", - рассказал военный.

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Также по его словам, контрактник имеет право стать на квартирный учет с перспективой получить жилье или денежные средства на его приобретение.

"Поэтому, военнослужащие по контракту имеют немного больше социальных гарантий", - говорит Волков.

Он добавил, что мобилизации подлежат все, кто подпадает под соответствующий закон Украины и не является забронированным. Среди них-правоохранители, спасатели и тому подобное. По словам руководителя РТЦК и СП, сейчас очень много случаев когда служащие из других силовых структур – ГСЧС, Национальной полиции и т.д., имеющие офицерские спецзвания, призываются в ряды ВСУ в добровольном порядке. Они уже проходят службу в рядах ВСУ в тех званиях, которые есть у них, как у военнослужащих. Как правило, это звание – "солдат" или "сержант".

"Они выполняют боевые задачи в составе своих подразделений в этих воинских званиях и в тех объемах, которые предусматриваются должностями с этими званиями", - подчеркнул Волков.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №10449, но второе чтение, запланированное на 21 февраля, не состоялось. Поэтому мобилизация в Украине в 2024 году пока проходит, согласно действующему законодательству. Если законопроект примут, то мобилизация в Украине будет усилена. Сейчас после того, как мужчина получит повестку, он должен пройти ВЛК в ТЦК, чтобы выяснить степень своей пригодности к службе. В общем, военнообязанными считаются мужчины: 18-60 лет с боевым опытом, 27-60 лет без боевого опыта, со статусом "годный" в мирное и военное время и "непригодный" в мирное время и "ограниченно пригодный" в военное время, снятые с воинского учета, если причина снятия уже не актуальна и тому подобное.

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