В сети гуляют ролики, как украинских мужчин "отлавливают" на улицах для отправки на фронт. Но важно учесть масштаб явления.

Гуляющие по интернету видео, где украинских мужчин хватают на улице для мобилизации – единичные инциденты. Масштаб явления целенаправленно преувеличивают российские "тролли", заявил изданию The Times источник в СБУ.

По его словам, у россиян стоит задача – создать впечатление, будто такая ситуация с мобилизацией происходит массово по всей Украине.

Глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью The Times отметил, что российские агенты каждую неделю публикуют 166 миллионов постов с дезинформацией через фейковые аккаунты в социальных сетях. Эти публикации направлены на подрыв решимости украинцев продолжать борьбу. По словам Данилова, мишенью российской дезинформации являются в том числе женские группы в соцсетях по всей стране.

Видео дня

"[Они] напрямую цитировали российскую пропаганду из социальных сетей", – сказал источник издания, приводя пример того, как на плакате было написано "мобилизация незаконна, потому что Украина не объявила войну России".

Мобилизация в Украине: скандальные случаи

Как писал УНИАН, в августе мобилизованный из Одесской области умер в первый день службы. В социальных сетях местные жители сообщили, что умер 29-летний Борис Глушак, который имел инвалидность с детства. Люди обвиняют в смерти мужчины военкомат и врачей "оптимизированной ВВК", которые за 20 минут "обследовали" Глушака и признали годным к службе.

Также мы рассказывали про громкий скандал в Одессе в декабре прошлого года, когда якобы "представители ТЦК" приехали на скорой и силой увезли мужчину в неизвестном направлении. В последствии выяснилось, что к мобилизационным процессам этот эпизод не имел никакого отношения.

Вас также могут заинтересовать новости: