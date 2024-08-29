Покровское направление – это лишь 5% всей линии фронта, при этом там происходит от трети до половины всех боевых столкновений.

Рельеф местности в районе Покровска Донецкой области способствует наступательным действиям российских оккупационных войск.

Такое заявление сделал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в комментарии "РБК-Украина". В то же время для оборонительных действий местность там удобной не является.

"Торецкое направление и Часов Яр – там рельеф местности нам помогает. Там такие же военные. Там не меньше сил задействовал враг, чем на Покровском направлении. Рельеф местности помогает им делать там (на Покровском направлении, – ред.) более удачно наступательные действия, чем в других местах. А давление одинаковое", – констатировал он.

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Гетьман отметил, что Покровское направление – это лишь 5% всей линии фронта. При этом там происходит от трети до половины всех боевых столкновений.

"Поэтому есть смысл отходить ближе к Покровску. Как говорит нам местная военно-гражданская администрация, там построены мощные фортификации. Скорее всего, надо там пытаться держать оборону и не пускать врага в Покровск и дальше", – добавил ветеран.

По его словам, враг продвигается на Покровском направлении на 1 километр за несколько дней.

Война в Украине: ситуация на фронте

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что основной целью оккупантов на Покровском направлении является создание южного фланга. Он отметил, что сейчас Украина находится в стадии стратегии оборонительного типа, цель которой – истощение врага.

Ранее соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый заявил, что ситуация на Покровском направлении критическая. Он отметил, что россияне быстро продвигаются. Уже затруднена логистика ВСУ, поскольку враг взял под огневой контроль один из главных логистических путей.

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