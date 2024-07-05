По словам Гетьмана, есть понимание, как бороться с такими планами врага.

Российские оккупационные войска стремятся выйти на Константиновку Донецкой области. Такое заявление сделал майор запаса, военный аналитик Алексей Гетьман.

"Планы россиян – дойти до Константиновки. Если посмотреть на карту, то можно объединить три направления – Часовоярское, Торецкое и Покровское в одно и назвать его Константиновское, потому что как раз на Константиновку россияне хотят выйти", – пояснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам Гетьмана, если россияне смогут захватить Константиновку, враг получит возможность логистику снабжения украинских войск и получить контроль над железнодорожным узлом.

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Он отметил, что с военной точки зрения "логика действий россиян и тактика их абсолютно понятна". Но есть понимание, как с этим бороться.

"Для этого нам нужно, чтобы сложилось три составляющие. Первая – это, естественно, фортификации, которые должны быть внутри укреплений, которые должны быть построены. Вторая – это оружие, снаряды, все, что нужно для ведения боя. Третья – это люди, которые должны этим оружием пользоваться и находиться в этих фортификациях. Когда три составляющие складываются, то врагу крайне трудно даже с большим количеством штурмовых групп продвигаться", – констатировал Алексей Гетьман.

Ситуация на фронте

С начала суток, 4 июля, и до 22:00 на передовой было зафиксировано 130 боевых столкновений с противником. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Отмечается, что на Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений там возросло до 33.

Между тем проект DeepState сообщил о тяжелом положении 206 батальона ТрО. Последствиями сложившейся ситуации может стать потеря Нью-Йорка и Торецка Донецкой области. Отмечается, что "трагические процессы" также происходят на линии Воздвиженка-Новоселовка Первая.

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