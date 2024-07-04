Отмечается, что "трагические процессы" также происходят на линии Воздвиженка-Новоселовка Первая.

Мониторинговый проект DeepState сообщил о тяжелом положении 206 батальона ТрО. Последствиями сложившейся ситуации может стать потеря Нью-Йорка и Торецка Донец кой области.

Отмечается, что DeepState получил много сообщений от бойцов, "которые содержали критическое и неутешительное положение дел в районе Торецка, в частности, в населенных пунктах Нью-Йорк и Юрьевка".

"Военно-политическое руководство должно обратить внимание на процесс управления 41 ОМБр прикомандированными подразделениями, в том числе 206 ОБ ТрО, которая стала поводом для публичных обсуждений за последние несколько дней", – говорится в сообщении. Видео дня

Одним из возможных результатов в DeepState называют потерю Нью-Йорка и Торецка, что станет дополнительным обременением для Сил обороны и приведет к необратимым последствиям.

"Если соответствующие события не примут во внимание, чтобы принять меры, то командование 41 бригады сотрет прикомандированные подразделения, а ситуация только ухудшится. А чтобы избежать лишних спекуляций, то отметим, что именно на невероятных усилиях бойцов сдерживается натиск врага, вот только люди не вечны, а вернуть жизнь не способен никто", – добавили в заметке.

Отмечается, что "трагические процессы" также происходят на линии Воздвиженка-Новоселовка Первая.

Война в Украине: что происходит на фронте

С начала суток, 4 июля, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 130 боевых столкновений с противником. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что украинские военные продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта.

Что касается ситуации по направлениям, то на Покровском по-прежнему сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений там возросло до 33. На Торецком направлении российские захватчики 18 раз безуспешно атаковали вблизи Северного, Торецка и Нью-Йорка.

В то же время на Харьковском направлении оккупанты в течение дня при поддержке авиации совершили 18 атак вблизи Сотницкого Казачка, Глубокого, Липцев и Волчанска.

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