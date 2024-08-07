Администрация атомной электростанции не может ответить сотрудникам, где им укрываться в случае ракетной опасности.

В то же время среди охраняющих Курскую АЭС сотрудников Росгвардии остались одни женщины, а у руководства станции нет плана на случай удара. Об этом "Важным историям" на условиях анонимности рассказал один из работников АЭС.

""Панцири" переехали ближе к станции. Все время отстреливаются. Охрана станции - обычно прапорщики Росгвардии. Сейчас сидят одни женщины, видимо, мужчин они всех собрали, отправили туда", - рассказал он.

Сигналы ракетной опасности вокруг АЭС почти не прекращаются, при этом инструкций на случай атаки на станцию сотрудникам не дали. Эвакуация также не планируется.

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"В июне по поводу ракетных опасностей задавали им вопросы: убежищ нет, куда деваться? Они сказали, что надо укрываться, но не сказали, куда. Я так понимаю, что они не рассматривают вообще такой вопрос [возможной атаки]. Говорят, что мы защищены, нас защищают наши войска. Атаки беспилотников - нереально, мы работаем практически в бункере, у нас метровые стены, и за два два года войны ни одна ракета не ударила сюда", - сообщил сотрудник АЭС.

Он добавил, что с АЭС начались увольнения, но не из-за атак.

"Два блока уже остановили - один в 2021 году, а другой в этом, хотя топливо еще есть, - деньги у концерна, видимо, кончились, начинают экономить на людях. С августа сократили оклад на 20%, и разговоры ходят, что это не предел. У них Запорожская АЭС есть, куда деньги льются ведрами, хотя она ничего не производит", - сказал сотрудник Курской станции.

Бои в Курской области - детали

Украинские войска после прорыва границы РФ в Курской области зашли вглубь страны на 15 км, сообщают Z-военкоры. По их предположениям, ВСУ могут подойти к Курской атомной электростанции, чтобы держать российское командование в напряжении. Сейчас украинские бойцы находятся примерно в 76 км от АЭС. Ночью город Курчатов, где находится станция, атаковали БПЛА.

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