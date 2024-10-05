По словам Плетенчука, кремлевская власть действует по принципу "бабы еще нарожают".

В Военно-морских силах ВС Украины считают глупостью привлечение Россией морских пехотинцев как обычную пехоту, как это произошло в боях за украинский Угледар, где их погибло очень много. В частности, с учетом тяжелораненых, погибших и пропавших без вести только 155-я и 40-я бригады морской пехоты могли потерять под Угледаром более 2100 человек.

"Для них (россиян - УНИАН) использовать элитные подразделения, а морская пехота в любом случае - подразделение, которое имеет подготовку немножко лучше, больше чем обычная пехота в РФ - постоянная практика. Те же ВДВ и так далее часто используют в поле как обычную пехоту. Есть еще более элитные подразделения, которые они так используют..., начиная с 2014 года", - сказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Еспресо".

К примеру, на штурмы Донецкого аэропорта военное командование РФ посылало так же элитные отряды спецназовцев, которые там погибли.

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"Эти подразделения заточены под другие вещи, использовать их как обычные мотоподразделения - это как "микроскопом гвозди забивать", но надо перекрывать потребности немедленно. Поэтому они вынуждены так делать", - объяснил Плетенчук.

Он добавил, что некоторые аналитики уже посчитали: фактически на каждые 2,5 квадратных метра захваченной территории Украины в последнее время приходится один погибший россиянин. То есть, если взять карту, на которой обозначена оккупированная территория, это, как отметил Плетечук, - большое кладбище.

"Это война на исчерпание человеческого ресурса и пока еще Россия может себе это позволить. Но не надо думать, что он бесконечен... Они имеют так же и кадровые проблемы, так же желающих умирать не так уж и много. Но удивляет, как они свой человеческий потенциал тратят. Когда, чтобы выкопать один окоп нужно четыре человека, потому что удается окопаться только четвертому, а три предыдущие там остаются навсегда", - рассказал спикер.

Он добавил, что кремлевская власть действует по принципу "бабы еще нарожают", то есть вообще не берегут собственных граждан.

Бои за Угледар - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным российской службы BBC, в боях за город Угледар Донецкой области армия РФ потеряла тысячи военных. В частности, с учетом тяжелораненых, погибших и пропавших без вести только 155-я и 40-я бригады морской пехоты могли потерять под Угледаром более 2100 человек.

Также говорится, что потери России во время затяжных штурмов за этот украинский город не ограничиваются только морпехами. Бои за Угледар нанесли большого ущерба российскому мотострелковому батальону "Алга".

В свою очередь один из военнослужащих 72 бригады рассказал, почему бойцов не отводят на восстановление после Угледара. По его словам, они остаются на том же направлении из-за того, что их некем заменить.

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