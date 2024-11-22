Билецкий отметил, что в учебных центрах 80% военных, которые готовят людей на фронт, сами на войне не были.

Проблема с нехваткой людей на фронте не в действиях ТЦК, хотя, возможно, они перегибают палку. Ключевая проблема кроется в недоверии.

Такое мнение высказал командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий в интервью Украинской правде. "Если люди понимают, что попадут в центр боевой подготовки, где боевой подготовкой заниматься они не будут, где количество выстрелянных патронов - это треть, а иногда и меньше советского норматива курса молодого бойца, где они понимают, что дальше попадут к такому же некомпетентному сержанту... и это будет их властитель жизни и смерти - то это не очень мотивирует", - подчеркнул военный.

Билецкий акцентировал, что человек в первую очередь боится неизвестности. "Когда ты понимаешь, что ты - ноль на поле боя, что ничего об этом не знаешь. Возможно, за 2 месяца тебе расскажут, но тебе еще их надо прожить, эти 2 месяца - идти страшно. Всем страшно: суперпрофессионалу, каждому бойцу. Нет таких людей, кому не страшно. Но это разное страшно", - сказал военный.

Видео дня

Он пояснил, что одно дело, когда человек реально понимает, что будет происходить и что делать, чтобы и задачу выполнить, и выжить на поле боя, а другое дело, когда человек просто боится.

Билецкий отметил, что это все можно элементарно исправить - просто обучить людей, потому что другого способа нет. "Люди становятся профессионалами исключительно от того, как их обучают... Из любого человека можно воспитать крепкого середнячка, достаточно компетентного, который бы мог выполнять базовые пехотные задачи", - отметил он.

Военный добавил, что в Украине срочно надо решать вопрос с подготовкой младшего офицерского состава, менять подход к базовой общевойсковой подготовке. Он отметил, что такой подход сработает и с пополнением рядов ВСУ. "Те люди, которые в армию попадают ежемесячно, должны быть обучены в разы лучше, чем они обучены сейчас. Тогда в СОЧ пойдет гораздо меньше, меньше погибнет или будет ранено, а потери противника будут расти", - подчеркнул он.

Билецкий выразил убеждение, что надо заниматься резким повышением эффективности армии, которая заключается в качественной боевой подготовке.

"Для того чтобы была качественная боевая подготовка, уже есть профессиональные учебки. Их просто надо масштабировать", - констатировал военный.

Командир отметил, что в эти учебные центры надо направить людей для того, чтобы они подготовили тысячи инструкторов. "Сейчас 80% в учебных центрах - это люди, которые на войне не были. Вопрос: а чему они учат? Надо собрать из войск 3-4 тыс. - да, это будет больно, но не критично. Берете хороших сержантов и старых солдат... Это не будет просто. Если идти по короткому пути - за 4 месяца. По хорошему - за 6 месяцев они станут качественными инструкторами и выпустят свой пробный курс. После этого вы можете примерно считать, что один человек должен выпускать 10 курсантов. То есть 4 тыс. могут готовить 40 тыс. одновременно. И это уже совсем другое качество людей", - поделился Билецкий.

Мобилизация в Украине

Темпы мобилизации, которые ускорились летом после нового мобилизационного закона, в сентябре снова замедлились. Представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская уверена, что мобилизационный план на этот год выполнить не удастся.

По словам министра обороны Рустема Умерова, в 2025 году мобилизация будет продолжена.

Вас также могут заинтересовать новости: