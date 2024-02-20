По мнению ветерана АТО, у Украины есть очень серьезные шансы на победу, однако с дефицитом людей и снарядов побеждать сложно.

С точки зрения войны 2024 год будет очень тяжелым, и может стать решающим. Такое мнение высказал экс-командир взвода батальона "Айдар", ветеран АТО Евгений Дикий.

Как он отметил в комментарии "Телеграфу", в феврале 2024 года Украина оказалась перед угрозой, которую по масштабу можно сравнить с началом полномашстабной войны. Однако теперь – в совсем других условиях.

"Начало войны мы встретили совершенно не подготовленными, однако и россияне пришли не на настоящую войну, а на, фактически, карательную операцию, чем нам удалось воспользоваться. С тех пор Россия признала нас действительно серьезным врагом и начала действовать соответственно этому: с наибольшей мобилизацией после 1945 года, переводом всей экономики на военные рельсы и несопоставимо большими ресурсами, чем в 2022-м. Зато мы, вдохновленные победами 2022-го года и тем, что сломали России планы "специальной операции", фактически, прозевали 2023-й. Вместо того, чтобы так же втягиваться в полноценную большую войну с очень серьезным и очень опасным врагом, мы почему-то решили, что победа у нас в кармане. К сожалению, это совсем не так", – пояснил он.

Видео дня

По словам Дикого, есть еще одна проблема, которой не ожидали не только в Украине, но и в Кремле – блокировка помощи Украине со стороны США экс-президентом Дональдом Трампом.

Кроме того, проблемным местом является мобилизация. Поскольку Украина столкнулась с дефицитом оружия и катастрофической нехваткой людей в войске, без мобилизации ресурсов не обойтись. Причем речь идет как о человеческих ресурсах, так и о финансовых.

"В 2024-м Россия попытается нас добить. Да, несравненно более высокой ценой, чем это могло бы произойти в 2022-м, но они готовы ее платить. Вопрос: готовы ли мы платить свою цену за то, чтобы не дать им этого сделать? Готовы ли все мы отказаться от привычной жизни и бросить все силы на борьбу с врагом? Именно от этого будет зависеть, каким будет 2024-й год и, по большому счету, конечный результат", – добавил он.

По мнению ветерана АТО, у Украины есть очень серьезные шансы на победу. Однако с дефицитом людей и снарядов побеждать сложно.

"Если и дальше будем жить с огромным отрывом тыла от фронта, ресурс тех, кто сейчас держит оборону, закончится еще до конца 2024-го и шансы на отражение этого нашествия будут снижаться в геометрической прогрессии с каждым месяцем. Хоть бы кто командовал нашим войском – Залужный, Сырский или Наполеон – с дефицитом людей и снарядов побеждать крайне сложно", – пояснил Дикий.

Завершение войны в 2024 году победой Украины экс-командир взвода батальона "Айдар" называет чудом. Реальных оснований для такого сценария пока нет, ведь завершить войну быстро мы можем только если ее проиграем, говорит Дикий. Он подчеркнул, что стоит настраиваться на то, что третий год войны не станет последним военным для Украины.

Война в Украине - важные новости

Спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил, что российские оккупанты продолжают штурмовать украинские позиции в районе Авдеевки. Враг прибегает к тактике малых штурмовых групп с применением небольшого количества бронетехники.

В то же время на Запорожье захватчики расстреляли украинских военнопленных. Это произошло в районе Работиного. По факту тяжкого военного преступления оккупантов украинские правоохранители начали расследование.

Вас также могут заинтересовать новости: