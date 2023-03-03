Украине вполне под силу изгнать оккупантов со своей земли, но безоговорочной капитуляции врага не будет.

Война с Россией может длиться еще год, ее нужно закончить победой Украины на поле боя. Об этом заявил советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, генерал Виктор Назаров в интервью немецкому изданию Spiegel.

По словам генерала, в феврале 2022 года он полагал, что полномасштабная война с Россией будет длиться не менее года. Сейчас он прогнозирует, что для полной победы Украине потребуется еще один год.

Назаров подчеркнул, что одолеть Россию на поле боя вполне реально, и как раз такой финал должен быть у этой войны.

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По его мнению, огромные размеры российской территории и наличие у врага ядерного оружия исключают возможность нанести России тотальное поражение с безоговорочной капитуляцией. Однако изгнать россиян с украинской территории – возможно.

"Речь идет о деоккупации территорий на побережье Азовского моря и Крымского полуострова", – заявил генерал.

Назаров напомнил, что такие примеры уже есть – в Харьковской и Херсонской областях, где удалось нанести поражение российским войскам и освободить большие территории.

Перспективы украинской победы в войне против РФ

По мнению президента Владимира Зеленского, Украина сможет одержать победу в войне с Россией уже в этом году. Но для этого нужно, чтобы страны-партнеры выполнили свою "домашнюю работу".

На Западе с Украиной солидарны. К примеру, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что сейчас еще не пришло время для предметных переговоров с Кремлем, поскольку Путин всё еще верит в свою победу.

Бывший советник ОП, а ныне просто военный обозреватель Алексей Арестович заявил, что украинская армия перейдет в масштабное контрнаступление, как только позволит погода. По его мнению, врага ожидает очень неприятный исход этой битвы.

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