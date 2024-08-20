Дипломатическая работа в этом направлении продолжается.

Положительное решение об использовании западного дальнобойного оружия по территории РФ будет принято, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Оно (принятие решения - УНИАН) будет происходить в несколько этапов. Но дипломатическая работа в этом направлении уже ведется. Мы видели этим летом положительный сдвиг в нашу пользу по использованию западного оружия с ограниченной глубиной, номенклатурой. Но все же по территории России оно уже использовалось. Расширение этого списка и возможностей по глубине нанесения ударов - это уже следующие шаги, этапы дипломатической работы. И так или иначе, в лучшем случае до конца 2024 года мы получим положительное решение", - пояснил Коваленко в эфире телемарафона. Видео дня

На вопрос, почему Запад не выступает против применения их техники на территории России, однако продолжает запрещать бить вглубь РФ, эксперт ответил:

"Я думаю, здесь вопрос демократии и политики, а не рационального подхода боевых задач всеми средствами".

Запрет на применение западного оружия вглубь территории РФ

Накануне заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты Америки не изменили своей позиции относительно разрешения на использование западного оружия для дальнобойных ударов внутри России.

Незадолго до этого стало известно, что Канада разрешила Украине свободно использовать полученную бронетехнику на территории России.

"Украинцы лучше всех знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их возможности. Канада не устанавливает никаких географических ограничений на использование военной техники, которую мы жертвуем Украине", - заявила в пресс-релизе Андре-Анн Пулен, представитель министерства обороны Канады.

Вас также могут заинтересовать новости: