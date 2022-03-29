Политик прогнозирует, что Россия не сможет месяцами воевать в Украине.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил свои прогнозы относительно сроков завершения войны в Украине и прокомментировал слова главы США Джо Байдена о том, что "война не на одну неделю и не один месяц".

В интервью ВВС Арестович заявил, что Байден говорит о глобальной войне.

"Ту войну, которую он объявил в марте 2021 года, когда он назвал Путина убийцей, когда сказал, что мир поделился на авторитарные режимы и демократию", - добавил советник главы ОП.

"Он об этой войне говорит, а не о военной кампании, которая сейчас идет в Украине. Это совсем другое дело", - сказал Арестович.

Журналист ВВС напомнил, что Арестович ранее прогнозировал, что в конце апреля уже можно плавно возвращаться в Киев.

"В Киев можно будет вернуться при условии, что их оттеснят отсюда километров на 50. Не так, как сейчас, а по-настоящему. И, кстати, в Киев сейчас возвращается довольно много народа", - отметил советник главы ОП.

Также Арестовича спросили, готова ли украинская власть к тому, что гуманитарная катастрофа, такая как в Мариуполе, в Изюме, в Чернигове будет длиться месяцами.

"Месяцами она не будет продолжаться. Россия не удержит эту территорию месяцами. Я думаю, что в конце апреля - начале мая все должно постепенно заканчиваться", - подытожил он.

Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким прокомментировал прогнозы о том, что войну в Украине можно закончить до мая.

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