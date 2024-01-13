Евгений Лупаков указал на таки проблемы в украинкой армии, как нехватка оружия, снарядов и людей.

Украинской армии не хватает оружия, снарядов, ракет и средств РЭБ. При достаточном наличии вооружения и людей Украина может вернуться на границы 1918 года.

"События однозначно развиваются в положительном для нас векторе, но очень и очень тяжело и кровопролитно для нас, для наших защитников, в связи с тем, что не хватает оружия. Оружие – самое главное, чего сегодня не хватает нашим защитникам. Нет достаточного количества снарядов, ракет, средств РЭБ. Практически люди лишены возможности нормально воевать. И это самая большая проблема", - рассказал первый заместитель председателя Союза офицеров Украины, капитан первого ранга Евгений Лупаков в интервью изданию "Обозреватель".

Также он отметил и проблемы с мобилизацией, из-за чего в рядах ВСУ некомплектность.

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"Было бы у нас нормальное количество людей в армии, достаточно оружия, мы бы давно вышли не только на границы 1991 года, но и на границы 1918 года. Это наши истинные границы, о которых никто почему-то не хочет говорить. Напомню, что в 1918 году Россия подписала с Украиной временное соглашение о перемирии с четко определенными границами (Брестский мир – мирное соглашение от 9 февраля 1918 года между Украинской Народной Республикой и Германской, Австро-Венгерской, Османской империями и Болгарским царством – УНИАН). Об этих границах мы и должны говорить сегодня. Но для этого нужны люди, оружие и, прежде всего, желание власти", - подытожил эксперт.

Возвращение к границам 1991 года - последние новости

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главной задачей в войне с россисйкими оккупантами остается победа и возвращение к границам 1991 года, даже если война продлится дольше, чем ожидалось.

При этом президент Владимир Зеленский относительно планов возвращения к границам 1991 года отмечает, что в этом вопросе стратегия не может быть измененной, может быть изменена тактика.

12 января 2024 года Зеленский послал тайный сигнал российскому диктатору Владимиру Путину во время визита в Эстонию.

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