Западные журналисты расшифровали тайну нового свитшота украинского лидера.

Президент Украины Владимир Зеленский прислал тайный сигнал российскому диктатору Владимиру Путину во время визита в Эстонию.

Как сообщает BILD, Зеленский пришел на встречу с премьер-министром Каей Каллас в свитшоте с кординатами 48.3794° и 31.1656°.

Это координаты села Добровеличковка в Кировоградской области Украины. Там расположен географический центр страны в официально признанных границах 1991 года. В селе установлен памятный знак на месте, где сходятся украинские параллели и меридианы.

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"Этим Зеленский сигнализирует, что отказывается от каких - либо территориальных уступок и не собирается признавать никаких изменений границ своей страны", - пишет издание.

Визит Зеленского в Эстонию

Как сообщал УНИАН, Эстония не собирается останавливаться в оказании помощи Украине и в период до 2027 года намерена увеличить поддержку Украины до 1,2 млрд евро. В частности, в период 2024-2027 годов будет предоставлять Украине 0,25% от Национального оборонного бюджета.

Президент Эстонии Алар Карис выразил видение, что Украина не станет членом НАТО на следующий день после окончания войны, однако это точно произойдет.

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