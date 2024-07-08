Атаки со стороны украинцев на российские линии снабжения заставили вражеские подразделения искать еду, воду и боеприпасы, выяснили журналисты.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и у российских захватчиков в Харьковской области возникли серьезные трудности с обеспечением маршрутов снабжения для удовлетворения основных потребностей своих войск.

О такой проблеме РФ свидетельствуют перехваты разговоров оккупантов, которые газета The Washington Post получила от украинских военных. Одна из бесед такая - оккупант во время разговора с родителями сказал, что находится возле села Липцы Харьковской области, которое расположено под Харьковом.

По словам противника, его вооруженное формирование потеряло несколько человек, и закончилось продовольствие. "Нам нечего было есть, но мы нашли кувшин вина и пили его два дня", - пожаловался оккупант.

Видео дня

"Украинские атаки на российские линии снабжения заставили российские подразделения искать еду, воду и боеприпасы, что замедлило возобновление вторжения Москвы в северо-восточную Харьковскую область Украины", - узнали журналисты от защитников Украины.

Важные новости - сегодня это стоит знать насчет войны

В начале мая россияне начали пытаться активно наступать в Харьковской области, им удалось взять под контроль несколько приграничных населенных пунктов. Власти РФ утверждали, что якобы хотят создать так называемую "буферную зону" для защиты своей территории от ответного огня.

Позже украинские воины смогли остановить продвижение врагов. В начале июля стало известно, что защитникам Украины на Харьковщине стало намного легче противостоять оккупантам после того, как поступила новая помощь США. Командир роты оперативного назначения с позывным "Старый" поделился, что наша артиллерия "работает очень плотно".

Вас также могут заинтересовать новости: