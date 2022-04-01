На Донецком и Луганском направлениях украинские воины продолжают защищать Украину.

Сегодня, 1 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" с ночи шли тяжелые бои.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства обороны Украины.

"Враг пытался большими силами прорвать нашу оборону на отдельных направлениях, осуществив 6 атак. Все атаки российских фашистских сил были отбиты", - отмечается в сообщении.

Украинские войска уничтожили: личного состава - до 280 человек, танков - 6, БТР - 22, БМП - 19, артиллерийских систем, минометов - 6, РСЗО - 2, АТ - 14 и БПЛА - 3.

В течение суток военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 9 атак российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать Украину.

"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отражено 9 атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам", - говорится в заметке.

В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, 44 единицы бронированной техники и 16 единиц автомобильной техники, а также 10 артиллерийских систем противника.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три беспилотных летательных аппарата врага.

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