"Они трезвеют": Чубаров рассказал о "кардинальном" изменении настроений жителей Крыма

Общие настроения всех крымчан "кардинально" отличные от того, что было пять лет назад, заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил изменение настроений населения в оккупированном Крыму после пяти лет российской оккупации.

В интервью «Прямому» Чубаров подчеркнул, что общие настроения всех крымчан "кардинально" отличные от того, что было пять лет назад.

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«Те, кто поверили России, они трезвеют. А те, кто сразу понимали, что Россия туда приходит с войсками не для того, чтобы приносить какое-то добро, - убедились в том, что они тогда заняли правильную позицию. В частности, такое понимание есть у крымских татар», – отметил Чубаров.

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.