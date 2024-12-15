Появилась информация, что также курсируют небольшие паромы, которые доставляют автомобили и якобы гражданских.

Сейчас из-за отсутствия больших паромов россияне для обеспечения, в частности, топливом своих подразделений в оккупированном Крыму вынужденно делают это крайне опасным способом. В частности, используют автомобильные цистерны, которые транспортируют топливо по суше.

Представитель ВМС ВС Украины, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук сообщил в эфире "5 канала", что захватчики якобы используют железную дорогу на поврежденном Керченском мосту, который может не выдержать нагрузки.

"Что касается моста - информация верифицируется. Но из мониторинговых каналов выходит, что россияне якобы даже железную дорогу (которая проложена на мосту - УНИАН), начали использовать для доставки горючего, чего они раньше не делали из-за рисков нагрузки и рисков поражения", - рассказал он.

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Как уточнил представитель ВМС, цистерны с топливом ранее около месяца стояли, ожидая переправки на полуостров и их, в основном, перебрасывали на пути паромов.

"Но выбора у оккупантов нет, и они вынуждены на это идти. Вынуждены рисковать, потому что конструктивная нагрузка на мост довольно серьезная после полученных повреждений, и это - опасные грузы", - подчеркнул спикер.

По его словам, важным фактом является то, что оккупанты сейчас не используют железнодорожные паромы, потому что один из трех был уничтожен, два - находятся в ремонте. В то же время появилась информация, что якобы некоторые небольшие паромы могут курсировать - доставляют "какие-то машины, или гражданских". Как отметил Плетенчук, это совсем другой класс паромов и неизвестно, систематические ли это рейсы.

"Военная морская логистика у них не работает уже длительное время. Можно считать, что она остановлена после того, как был уничтожен большой десантный корабль "Цезарь Куников" (потоплен возле Крыма в феврале 2024 года - УНИАН)", - сказал спикер.

Комментируя, как сейчас обеспечивается армия РФ в оккупированном Крыму, спикер сказал, что все же есть определенное сообщение по суше.

"Нет информации о том, что россияне дотянули железную дорогу по суше - из Ростова на Джанкой. Но, понятно, что сообщение по суше там есть и так же можно было увидеть в пабликах, которые с места публикуют фотографии, что увеличилось количество именно автомобильных бензовозов. То есть, это способ, который не является лучшим. Он достаточно сложный, дорогой и более опасный, конечно", - подчеркнул Плетенчук.

Уничтожение двух ЗРК C-400 в Крыму

Напомним, что по данным британской разведки, в течение одной недели ВСУ удалось уничтожить два российских зенитно-ракетных комплекса С-400, один из которых - во временно оккупированном Крыму. По словам представителя ВМС ВС Украины Дмитрия Плетенчука, такие попадания однозначно влияют на защиту моста, потому что в эшелонированной ПВО создается определенное отверстие.

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