Президент США обязался поддерживать Украину до победы над Россией.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым сообщил, что война России против Украины изменит историю 21-го века.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время видеообращения в Facebook после встречи с Байденом в Варшаве с участием Резникова, государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина.

Как сказал Кулеба, Байден выразил уважение и восхищение всеми украинцами, которые сопротивляются российскому агрессору.

"Президент Байден сказал две вещи - он много говорил, но есть две вещи, которыми я с вами могу поделиться. Первое: то, что происходит в Украине, изменит 21 век. И у него есть абсолютно четкое понимание этого. То, о чем мы всегда говорили с 2014 года, что это война России против Украины - это война против тирании свободного мира. Вот сегодня президент Байден так и сказал: то, что происходит в Украине, изменит историю 21-го века", - заявил Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что "мы совместными усилиями добьемся того, чтобы эта смена была в нашу с вами пользу - в пользу Украины, в пользу демократического мира".

"И второе: это безусловно слова президента Байдена о том, что Соединенные Штаты непоколебимо будут с Украиной абсолютно во всем до нашей победы. Ничто не заставит Соединенные Штаты отвернуться от Украины или ослабить поддержку Украины. Наоборот, эта поддержка будет только расти", - подчеркнул Кулеба.

Также подробно была обсуждена ситуация в Мариуполе.

Война против Украины: