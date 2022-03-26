В области работает критическая инфраструктура, возвращается к работе бизнес и предприниматели.

Председатель Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко отмечает, что ситуация в Волынской области спокойная, военнослужащие готовы к любому сценарию и находятся в полной боевой готовности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос, готова ли их область к отражению возможной атаки со стороны Беларуси, Погуляйко отметил:

"Ситуация в области по состоянию на 26 марта остается спокойной. Наши границы надежно защищены и находятся под контролем наших военных... Такая информация есть, о возможном вторжении Беларуси. Так хочу сказать, что мы полностью доверяем нашим Вооруженным силам. И на Волыни военные готовы к любому сценарию и находятся в полной боевой готовности".

Погуляйко добавил, что в области работают медицинские учреждения, аптеки и вся критическая инфраструктура.

"Возвращается к работе бизнес, предприниматели. По последним данным, почти 80% возобновили свою работу. Активно у нас продолжается посевная компания. В этом году у нас в приоритете яровые зерновые", - отметил он.

Кроме того, председатель ОВА сообщил, что за время полномасштабной войны России против Украины их область приняла уже почти 34 тыс. внутренних переселенцев.

"Многие из них используют Волынь как транзитный регион, однако немало людей остается. И среди них - дети", - рассказал Погуляйко и добавил, что сейчас в области можно разместить еще 10 тыс. переселенцев.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси подразделения Вооруженных сил вывели из пунктов постоянной дислокации на полигоны. Сейчас на Волынском направлении противник наступательных действий не проводит.

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