Людей вывезли из самых горячих точек региона - Угледара, Авдеевки, Очеретино, Новогродовки.

Сегодня, 1 апреля, сотрудники Донецкой военной администрации, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полиции эвакуировали в безопасные места 248 жителей Донецкой области из самых горячих точек региона - Угледара, Авдеевки, Очеретино, Новогродовки.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Отмечается, что эти населенные пункты находятся под постоянными обстрелами врага. Ежедневно оккупанты разрушают дома граждан, убивают взрослых и детей.

По данным полиции, всего из Угледара сегодня эвакуированы 199 человек, из них 29 детей.

Из Авдеевки - 31 человек, из них 4 ребенка.

Из Очеретино - 10 мирных жителей, в том числе 4 детей.

Из Новогродовки - 8 человек, из них 3 ребенка.

"В эвакопункте граждане получают еду и воду. В дальнейшем спасенных доставляют в спокойные регионы... Эвакуация проходит ежедневно и будет продолжаться, пока для этого будет хоть малейшая возможность", - говорится в сообщении.

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