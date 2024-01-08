Аналитики отметили, что по традиции оккупанты продолжают завышать свои достижения на войне в Украине.

ВСУ и российские оккупанты продолжили позиционные бои на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). В частности, позиционные бои шли в районе Синьковки, озера Лиман, Ивановки и Петропавловки и к западу от Кременной в районе Ямполовки и Терного.

При этом пропагандисты утверждали, что оккупанты захватили несколько позиций возле Синьковки и недавно добились значительных успехов к юго-западу и западу от Кременной в районе Серебрянского лесничества, Торского, Терного и Ямполовки, но ISW не увидел визуального подтверждения этих утверждений.

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Аналитики добавили, что у оккупантов на Купянском направлении действуют подразделения 1-й гвардейской танковой армии РФ (Западный военный округ).

Кроме того, в ISW отметили, что в районах Бахмута и Авдеевки продолжаются позиционные бои и подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Однако оккупанты продвинулись в районе Марьинки. Геолокированные кадры показывают, что россияне незначительно продвинулись в западной Марьинке и на южной окраине Новомихайловки.

При этом, позиционные бои продолжались в районах Георгиевки Новомихайловки и Победы. По некоторым данным, ВСУ и оккупанты сильно заминировали территорию вокруг Новомихайловки, что затрудняет продвижение обеих сторон. По данным Института, под Новомихайловкой продолжают действовать подразделения российского 33-го мотострелкового полка (20-я мотострелковая дивизия, 8-я общевойсковая армия, Южный военный округ).

Война в Украине: новости

7 января на фронте между ВСУ и оккупационными войсками произошло 35 боевых столкновений. В частности, на Авдеевском направлении ВСУ не дают врагу окружить Авдеевку. Они отразили шесть атак захватчиков вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.

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