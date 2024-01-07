Там произошла большая часть боевых столкновений за сутки.

Генштаб ВСУ раскрыл оперативное направление фронта с наибольшим количеством атак России в течение суток. Тяжело было под Авдеевкой.

Среди положительных новостей: враг так и не смог выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра, сообщило ведомство в своей вечерней сводке. Всего в течение суток произошло 29 боевых столкновений на фронте.

В частности, на Авдеевском направлении защитники отбили 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 11 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области, где оккупанты, при поддержке авиации, безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где захватчики, при поддержке авиации, 3 раза безуспешно пытались прорвать оборону наших войск.

В сообщении сказано, что на Лиманском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки врага восточнее Тернов Донецкой области.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 2 атаки возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении Силами обороны отражена атака противника вблизи Андреевки Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку противника западнее ивового Запорожской области.

"Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.Так, в течение суток противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия, но наши подразделения и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят захватчикам значительные потери", – сообщает Генштаб.

Что говорят в ВСУ о боях под Авдеевкой

Сегодня спикер 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Антон Коцуконь рассказал, что потери врага по состоянию на 7 января 2024 года на Авдеевском направлении огромные - в посадках сейчас ржавеют сотни единиц подбитой бронетехники противника.

Он отметил, что ситуация на Авдеевском направлении стабильно тяжелая и контролируемая. После относительного затишья вновь интенсифицировались боевые действия, враг начал ходить в более масштабные атаки и время от времени они уже начали привлекать свою бронетехнику.

Он также рассказал, что оккупанты в основном используют свои FPV-дроны в светлое время суток, но в последнее время замечено, что они их оборудуют тепловизорами для ночной работы. Это повышает стоимость оружия почти что вдвое.

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