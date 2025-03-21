По словам эксперта, Россия подчеркивает такие требования, поскольку является слабой в этом.

Недавняя атака Украины по российскому аэродрому "Энгельс" свидетельствует о том, что наши военные имеют возможность лететь на достаточно дальнее расстояние. Об этом рассказал бывший офицер ВСУ, производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эфире "Украинского Радио".

"Последняя была информация о 3 тысячах км. Но я бы заметил, что, в принципе, общей задачи бить до Новосибирска нет. У нас есть Оленья - 2 тысячи км. Поэтому, когда мы говорим, что у нас появилась система, которая может летать на 3 тысячи км, надо понять, что это нам добавляет оперативных возможностей обходить средства радиолокации врага, средствами радиологической борьбы. И это на самом деле дает нам больше возможности. Этих аэродромов достаточно на территории РФ и по ним надо бить. По крайней мере мы не обещали, что мы не будем бить по аэродромам", - отметил эксперт, отвечая на вопрос о том, прекратила ли Украина атаковать российские нефтеперерабатывающие инфраструктурные объекты по договоренности, о которой говорил президент США Дональд Трамп.

Также известно, что Россия требует, чтобы украинские Силы обороны не атаковали россиян в акватории Черного моря. Журналист "Украинского радио" отметил, что это свидетельствует о том, что Путин выбрал те области, где оккупанты больше всего страдают от действий ВСУ. На что Храпчинский ответил:

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"Безусловно. Вы справедливо заметили, что там, где Россия проигрывает, там она пытается стать "миротворцем" и якобы готова прекратить какие-то боевые действия. Хотя на самом деле, большинство стратегических объектов РФ (нефтяных складов, нефтяных предприятий) не защищены системами противовоздушной обороны или иной защитой. То есть, они от этого страдали, потому что практически все средства ПВО, которые могли бы работать на защиту этих объектов, находятся на временно оккупированных территориях Украины".

По его словам, эти средства уже могут быть уничтожены, ведь украинские военные также наносили удары по ним во временно оккупированном Крыму.

"И не просто пусковых установок (которые направили россияне - УНИАН), а дорогих средств радиолокации, которые позволяют видеть любую ситуацию, контролировать воздушное пространство. Тоже самое касается и Черного моря, того же зернового коридора. После активной работы наших надводных, подводных дронов, после существенного апгрейда наших дронов - это позволило нам спокойно восстановить определенные маршруты, которые позволяют работать в этом направлении", - отметил эксперт.

В то же время Храпчинский подчеркнул, что сейчас эта договоренность между РФ и США имеет вид "спасения Российской Федерации".

"В начале полномасштабного вторжения европейские лидеры пытались спасти "лицо Путина", теперь появился еще один ценитель "лица Путина", который хочет его спасти", - считает бывший офицер ВСУ.

Атака по российскому "Энгельсу" - что известно

Как сообщал УНИАН, 20 марта дроны СБУ и ССО нанесли удар по аэродрому "Энгельс". Известно, что эта авиабаза является ключевой стратегической авиации РФ. В результате успешной атаки дронов в районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичную детонацию боеприпасов.

В то же время эксперт Владислав Селезнев оценил последствия удара по "Энгельсу". По его словам, такая атака - это сигнал для Кремля, который отказался от предложения Украины прекратить войну в воздухе.

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