Он не исключает, что это были крылатые ракеты Х-101.

На аэродроме "Энгельс" в Саратовской области РФ, куда были направлены украинские удары, вероятно, была довольно значительная партия крылатых ракет Х-101.

Как сказал военный эксперт Константин Криволап в эфире телемарафона, на сегодня еще трудно точно сказать, какие потери понесла Россия от этой атаки. Он отметил, что по состоянию на вечер 19 марта на аэродроме оставалось три Ту-95МС и, вероятно, два Ту-160.

Эксперт рассказал, что после предыдущих ударов по аэродрому "Энгельс" россияне его держат почти пустым.

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"Когда появились уже подтвержденные удары нашим, так называемым "Длинным Нептуном" (речь идет о новой украинской ракете, которая может бить на расстояние до тысячи километров - УНИАН), то думал, они вообще убрались оттуда", - сказал Криволап.

При этом рассказал, что россиянам, несмотря на угрозу ударов, приходится использовать аэродром "Энгельс", потому что у них из-за холода, а также из-за недостатка персонала и оборудования очень плохо получается снаряжать ракетами Х-101 Ту-95МС на авиабазе "Оленья" на севере РФ.

"Несколько дней назад прилетал Ан-124 "Руслан" (речь идет об аэродроме "Энгельс" - УНИАН) и привез, вероятно, достаточно серьезную партию ракет Х-101. И прилетал после этого Ил-76, который также привез партию ракет. Я не знаю, сколько влезает в Руслан... но в Ил-76 влезает 7-8 ракет. То есть могла быть достаточно мощная партия. И для снаряжения прилетал только один Ту-95МС, а это значит, что он взял не более 2-4 ракет. То есть там была достаточно большая партия ракет", - считает Криволап.

По его словам, именно самолеты и ракеты были основной целью для украинского удара.

"А по дороге нельзя же забыть о НПЗ, о базе "Кристалл" стратегического резерва хранения нефтепродуктов, где есть и реактивное топливо для скоростных самолетов", - сказал эксперт.

По его словам, на сегодня точных данных о последствиях ударов нет, но, возможно, Украина использовала для удара не только БПЛА.

"По тому как там пылало, хоть "Энгельс" был всегда защищен лучше, чем другие объекты в тылу РФ, за исключением Москвы и Ленинградской области, то очень интересно чем мы били. Не исключено, что не только беспилотниками", - сказал Криволап.

Удар по аэродрому Энгельс

Как сообщал УНИАН, ночная "бавовна" на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области РФ стал результатом совместной работы СБУ и Сил специальных операций ВСУ.

Агентству источник в спецслужбе сообщил, что этот аэродром является ключевой базой стратегической авиации РФ. Там дислоцируются бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, а также размещены склады с ФАБ, КАБ и крылатыми ракетами. Именно с него взлетают самолеты, которые наносят ракетные удары по Украине.

Отмечалось, что в результате успешной атаки дронов в районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичную детонацию боеприпасов.

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