Русские войска застопорились, а их маневры не эффективны, считает Ллойд Остин.

Президент России Владимир Путин отдает приказы о бомбардировке мирного населения Украины, поскольку его армия терпит военные неудачи.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в эфире CBS, передает "Голос Америки".

"Сегодня они (российские войска - УНИАН) не эффективны с точки зрения своих маневров на земле. Они по сути застопорились", - заявил Остин.

Глава Пентагона добавил, что украинцы продемонстрировали "значительную решимость", эффективно использовали оружие и оборудование, предоставленные США, поэтому разрушили планы врага.

Ранее Остин констатировал, что Россия допустила серьезные ошибки во время вторжения в Украину. Продвижение армии оккупанта пошло не по плану.

Американский генерал Ходжес заявил, что россияне близки к точке, когда они уже больше не смогут продолжать атаку, но при условии давления Запада в течение следующих 10-ти дней.

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