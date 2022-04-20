Напомним, соглашение об эвакуации людей из Мариуполя неоднократно разрушалось со стороны россиян.

Союзники НАТО могут быть привлечены к безопасному прохождению гражданских из окруженного Мариуполя, если оккупанты это позволят.

Как пишет CNN, это допустила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Она отметила, что была определенная надежда на то, что россияне позволят гуманитарный коридор для мирных жителей и раненых военных из Мариуполя.

Нуланд добавила, что в случае разрешения "зеленого коридора" к эвакуации будут привлечены союзники из НАТО.

При этом заместитель госсекретаря сказала, что соглашение об эвакуации неоднократно разрушалась со стороны россиян.

"В конце концов, россияне должны разрешить безопасный проход", - предупредила Нуланд.

Ранее сегодня вице-премьер Ирина Верещук объявила о согласованном гуманитарном коридоре из Мариуполя.

Блокада Мариуполя: что известно

С первых дней вторжения Мариуполь является самой горячей точкой в Украине. В городе разрушено 90% всех зданий. Бои не прекращаются. Город постоянно бомбят. В Мариуполь невозможно доставить ни еду, Ни медикаменты. Город находится в блокаде.

По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в Мариуполе оккупанты бьют бомбами по "Азовстали", стреляют из артиллерии и танков по жилому сектору Левобережного района.

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