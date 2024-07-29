Враг продвигается в направлении населенного пункта Гродовка.

Ситуация на Покровском направлении очень сложная, идут постоянные вражеские атаки, где соотношение сил в пропорции 1 к 10 не в пользу Сил обороны. Об этом сказал старший офицер реактивной артиллерийской батареи 47 ОМБР Роман Бугаев в эфире телемарафона.

"Это огромное нашествие", - отметил он.

По его словам, враг ввел новые силы на этом участке фронта, которые отдохнули, они быстро двигаются и имеют некоторые успехи.

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"Большая проблема с КАБами, которыми россияне забрасывают украинские позиции. На наше направление пришло усиление, но проблема авиации не снята", - сказал Бугаев.

По его словам, сейчас наблюдается продвижение врага в направлении Гродовки.

"Ранее захвачены некоторые села противником. В целом ситуация очень сложная. За прошедшие сутки было 35 штурмов со стороны противника. Враг постоянно меняет тактику", - рассказал старший офицер.

Он рассказал, что враг продвигается, не применяя большое скопление техники, а в основном пехотными группами.

"С нашей стороны мы сдерживаем врага всеми средствами, которые есть - артиллерия, дроны. Не хватает снарядов, но это компенсируется FPV- дронами, реактивной артиллерией. На этом направлении постоянно работает украинская авиация. Здесь очень большая концентрация противника, по некоторой информации, соотношение сил 1 к 8 и даже 1 к 10 не в пользу Сил обороны. Штурмы происходят круглосуточно", - сказал Бугаев.

Война в Украине - ситуация на Покровском направлении

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продвигаются на Покровском направлении и не оставляют надежду сделать большой котел.

Военный ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что враг ежедневно продвигается понемногу именно на Покровском направлении. По его словам, враг на Покровск, потому что не оставляет надежду сделать большой-большой котел, то есть зайти на трассу Покровск-Константиновка, а севернее идти к трассе, которая соединяет Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск с Харьковщиной, которая идет на север с Лиманского направления.

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