Это "очень важный шаг" для будущего судебного разбирательства над виновными в преступлениях против Украины и украинцев.

Россию нужно исключить из Совета безопасности Организации Объединенных Наций или лишить ее права вето.

Как передает The Guardian, такое заявление сделал сэр Джеффри Найс — глава трибунала над бывшим президентом Сербии Слободаном Милошевичем.

"Очень важный шаг, который необходимо предпринять, — это исключить Россию из Совета безопасности, или лишить ее права вето, или каким-либо другим способом лишить ее возможности предотвратить суд над собой. Это право, только подумайте об этом, эквивалентно тому, как если бы Гитлеру в 1944 году дали право вето на решение о том, кого будут судить в Нюрнберге в 1946 году", — сказал Найс.

Затем глава трибунала над Милошевичем добавил: "Говорить, что существующая система [Совбеза] немного сломана или неполна, не значит говорить, что мы не должны приложить все усилия для ее совершенствования".

По словам Найса, нужно также добиться, чтобы Россия передала всех идентифицированных или потенциальных обвиняемых после окончания войны. Далее глава трибунала добавил, что международное сообщество может быть готово пойти на вышеописанные шаги, ведь полномасштабное вторжение РФ в Украину потрясло весь мир и поставило его на грань ядерной катастрофы.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: