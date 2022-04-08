Отмечается, что в записке проголосовавшим странам угрожали "последствиями".

Россия направила государствам-членам ноту с угрозами в преддверии голосования за инициативу США по отстранению России от Совета ООН по правам человека.

Об этом сообщают многочисленные источники CNN в Совете.

В записке, предоставленной CNN, говорится: "Стоит отметить, что недружественным жестом будет считаться не только поддержка такой инициативы, но и равноудаленная позиция в голосовании (воздержание или неучастие)".

Отмечается, что в записке проголосовавшим странам угрожали "последствиями".

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека на заседании в четверг. За этот шаг проголосовали 93 человека, против - 24 при 58 воздержавшихся.

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