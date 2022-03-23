Россияне собираются атаковать свои же территории для обвинения украинских военных.
Об этом сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.
"Есть информация, что россияне будут атаковать свои территории, особенно гражданские объекты, а потом обвинять в этом Вооруженные Силы Украины. Эти действия россиян направлены исключительно на дискредитацию Украины и наших защитников", - сообщил он.
Глава ОВА призвал не верить лжи оккупантов.
"Вооруженные Силы Украины никогда не нанесут ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям, как это делают рашисты. Мы защищаем только свое, только на своей земле!",- добавил он.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что пропагандистские СМИ уже пишут о таких обстрелах.
В частности, со ссылкой на руководство Белгородской области сегодня сообщили, что "в селах Журавлевка и Нехотеевка введен режим чрезвычайного положения в связи со взрывами прилетевших со стороны Украины снарядов". По словам пропагандистов, "есть пострадавшие, которым оказывается помощь".
"По замыслу Кремля такие провокации должны стать поводом для объявления в РФ общей мобилизации. С учетом действий российской армии в Украине, провокации в российских городах будут сопровождаться многочисленными жертвами среди мирного населения с целью создания "красивой картинки", - отметили в центре.