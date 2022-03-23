Вероятно, россияне будут атаковать свои же территории.

Россияне собираются атаковать свои же территории для обвинения украинских военных.

Об этом сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

"Есть информация, что россияне будут атаковать свои территории, особенно гражданские объекты, а потом обвинять в этом Вооруженные Силы Украины. Эти действия россиян направлены исключительно на дискредитацию Украины и наших защитников", - сообщил он.

Глава ОВА призвал не верить лжи оккупантов.

"Вооруженные Силы Украины никогда не нанесут ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям, как это делают рашисты. Мы защищаем только свое, только на своей земле!",- добавил он.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что пропагандистские СМИ уже пишут о таких обстрелах.

В частности, со ссылкой на руководство Белгородской области сегодня сообщили, что "в селах Журавлевка и Нехотеевка введен режим чрезвычайного положения в связи со взрывами прилетевших со стороны Украины снарядов". По словам пропагандистов, "есть пострадавшие, которым оказывается помощь".

"По замыслу Кремля такие провокации должны стать поводом для объявления в РФ общей мобилизации. С учетом действий российской армии в Украине, провокации в российских городах будут сопровождаться многочисленными жертвами среди мирного населения с целью создания "красивой картинки", - отметили в центре.

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