Оккупационная армия также продвинулась в трех населенных пунктах.

Российские войска оккупировали населенный пункт Сухая Балка в Донецкой области. Об этом 30 апреля пишет украинский аналитический проект DeepState.

Отмечается, что за последние сутки враг имеет продвижение и в других населенных пунктах Донецкой области.

Как сообщают аналитики, оккупационные войска продвинулись возле трех населенных пунктов: Константинополя, Дачного и в городе Торецке.

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Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, 27 апреля в DeepState заявили, что российские войска оккупировали поселок Надиевка в Донецкой области. Генштаб ВСУ самым горячим направлением фронта при этом назвал Покровский. Также там подтвердили, что бои продолжаются в Курской области России.

ВСУ остаются в Курской и Белгородской областях России. Об этом недавно заявил президент Украины Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте. "Наши военные продолжают активные защитные действия на территории определенных районов Курской и Белгородской областей", - отметил он.

РФ начала наступление на Константиновку Донецкой области. Как пояснил военный обозреватель Денис Попович, об этом свидетельствует увеличение интенсивности боевых действий на Торецком направлении. В случае захвата Константиновки, считает эксперт, россияне смогут двигаться дальше в сторону последней крупнейшей агломерации на Донбассе, которая находится под контролем Украины, - Славянск и Краматорск.

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