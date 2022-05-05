Оккупанты безуспешно пытались захватить Попасну и Рубежное и продолжить наступление в направлениях Лимана и Северодонецка.

Оккупанты безуспешно пытались захватить Попасну и Рубежное и продолжить наступление в направлениях Лимана и Северодонецка.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 18:00.

"Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом", - говорится в сообщении.

В то же время противник провоцирует напряженность в Приднестровском регионе Молдовы и на территории Беларуси, осуществляет перегруппировку, принимает меры по пополнению боеприпасов и горючего, а также пытается улучшить тактическое положение своих войск.

Отмечается, что на временно захваченных территориях оккупанты продолжают разворовывать продукцию аграрных предприятий и обвинять правительство Украины в создании гуманитарной катастрофы на подконтрольной оккупантам территории.

Также захватчики имитируют гуманитарную деятельность с показательной раздачей продуктовых наборов и медикаментов местным жителям.

"Противник продолжает наносить ракетные удары по объектам транспортной инфраструктуры с целью препятствования перемещению гуманитарных грузов и военно-технической помощи. Не прекращается применение минометов и артиллерии практически вдоль всей линии соприкосновения", - добавили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, однако в вооруженных силах Беларуси отмечается приведение отдельных подразделений в высшие степени боеготовности с целью проверки.

На Северском направлении сейчас продолжается инженерное оборудование позиций в приграничных районах Курской области.

На Слобожанском направлении противник пытался восстановить утраченные позиции в районе города Харьков, провел неудачную попытку наступления в районе населенного пункта Старый Салтов.

"В связи с постоянными санитарными потерями личного состава противник осуществляет наращивание системы медицинского обеспечения войск, используя сеть гражданских лечебных заведений на временно занятых территориях Харьковской области. На базе Купянской городской больницы оккупантами был обустроен госпиталь", - добавили в Генштабе.

Кроме того, враг не прекращает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений в районе города Изюм, осуществляет артиллерийские обстрелы приближенных населенных пунктов, однако успехов не имеет.

Из-за значительных потерь враг вывел на восстановление подразделения из состава 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии и 106-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил РФ.

На Донецком направлении противник пытался захватить Попасную, взять под полный контроль город Рубежное и обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления в направлениях на города Лиман и Северодонецк, успеха не имел.

На Южнобугском направлении противник сосредоточил усилия на фортификационном оборудовании позиций, пополнении запасов боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

"На временно захваченных территориях продолжаются административно-полицейские меры. Оккупанты продолжают проведение фильтрационных мероприятий по отношению к местным жителям, препятствуют эвакуации на территорию подконтрольную украинской власти. В то же время, оккупантами принимаются меры пополнения потерь личного состава за счет ускоренной подготовки военнослужащих военной службы по контракту", - сказано в сводке.

Напомнить, Вооруженные Силы Украины устранили 24 700 российских солдат. Они также уничтожили 1092 танка, 499 артиллерийских систем и 196 истребителей, сообщили в пресс-центре Генштаба ВСУ.

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