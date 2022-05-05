Вооруженные силы Украины устранили 24 700 российских солдат. Они также уничтожили 1092 танка, 499 артиллерийских систем и 196 истребителей.
Свежими данными вражеских потерь поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook.
Потери России в Украине по состоянию на 5 мая
- личного состава — около 24 700 человек;
- танков – 1092 единицы;
- боевых бронированных машин — 2651 единица;
- артиллерийских систем — 499 единиц;
- РСЗО — 169 единиц;
- средств ПВО — 83 единицы;
- самолетов — 196 единиц;
- вертолетов — 155 единиц;
- автомобильной техники и цистерн с ГСМ — 1907 единиц;
- кораблей/катеров — 10 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 312 единиц;
- специальной техники — 38 единиц;
- крылатых ракет — 89 единиц.
Все данные уточняются из-за интенсивности сражений на востоке и юге Украины. Как видно из сводки, за сутки ВСУ устранили двести рашистов. Они также уничтожили 15 танков, 2 истребителя, 8 артиллерийских систем, 9 БПЛА и более сотни единиц другой техники.
Напомним, по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, оккупанты пытаются прорваться на трех направлениях — Изюмском, Запорожском и Херсонском. Активные бои также идут на Донбассе, где за прошлые сутки ВСУ отразили 11 вражеских атак.
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