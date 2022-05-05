За сутки ВСУ ликвидировали двести человек личного состава армии РФ.

Вооруженные силы Украины устранили 24 700 российских солдат. Они также уничтожили 1092 танка, 499 артиллерийских систем и 196 истребителей.

Свежими данными вражеских потерь поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook.

Потери России в Украине по состоянию на 5 мая

личного состава — около 24 700 человек;

танков – 1092 единицы;

боевых бронированных машин — 2651 единица;

артиллерийских систем — 499 единиц;

РСЗО — 169 единиц;

средств ПВО — 83 единицы;

самолетов — 196 единиц;

вертолетов — 155 единиц;

автомобильной техники и цистерн с ГСМ — 1907 единиц;

кораблей/катеров — 10 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 312 единиц;

специальной техники — 38 единиц;

крылатых ракет — 89 единиц.

Все данные уточняются из-за интенсивности сражений на востоке и юге Украины. Как видно из сводки, за сутки ВСУ устранили двести рашистов. Они также уничтожили 15 танков, 2 истребителя, 8 артиллерийских систем, 9 БПЛА и более сотни единиц другой техники.

Напомним, по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, оккупанты пытаются прорваться на трех направлениях — Изюмском, Запорожском и Херсонском. Активные бои также идут на Донбассе, где за прошлые сутки ВСУ отразили 11 вражеских атак.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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