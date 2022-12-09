РФ готова затягивать войну, перемалывая в ней десятки и сотни тысяч россия, отметил обозреватель.

В Кремле до последнего верят, что в какой-то момент геополитическая, экономическая, социальная либо какая-то иная обстановка в мире изменится настолько, что им проще будет победить Украину.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отвечая на вопрос: зачем кремлевскому диктатору Владимиру Путину затяжная война?

"Согласитесь, сам факт того, что в России заговорили о необходимости затяжной войны, уже диссонирует. А как же 3 дня? Ну или всю Украину захватим за неделю? Или три недели... Месяц? Диссонанс ещё и в том, что тянучка истощает именно российскую армию. Усиливается диссонанс тем, что российское командование прекрасно понимает, что чем дольше тянется война, тем сильнее они сами себя демилитаризируют, истощают резервы и обескровливают милитарный потенциал. Танки Т-62 и гаубицы Д-1 в зоне БД об этом красноречиво говорят", – отметил эксперт.

Коваленко считает, что в Кремле еще на что-то надеются:

"Помните, как они надеялись на то, что Европа устанет от войны в Украине и перестанет помогать ВСУ? Потому они надеялись, что смерть Елизаветы II повлияет на помощь Лондона Киеву. А после уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра. Была надежда, что Джо Байден заболеет коронавирусом и умрёт. Республиканцы захватят Сенат и Конгресс. Европа замёрзнет без российского газа и перестанет помогать Украине... И так далее, т.д. т.д. Надежды Кремля исключительно на этот набор больных фантазий".

Эксперт добавил, что Россия готова затягивать войну, перемалывая в ней десятки и сотни тысяч своих граждан, а также остатки вооружений, окончательно демилитаризируя свою армию, в надежде, что одна из их призрачных надежд да сбудется.

Путин – о сроках окончания войны

Нопомним, среду, 7 декабря, Владимир Путин заявил, что война в Украине может стать "длительным процессом".

Он назвал "значимым результатом" развязанной против Украины войны "появление новых территорий", заявил, что "Азовское море стало внутренним водоемом РФ":

"Еще Петр Первый боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю".