Самое горячее Новопавловское направление, но и на других враг не дает отдохнуть.

На Новопавловском направлении враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 18 раз пытался прорвать оборону наших войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Так, в течение суток произошло 54 боевых столкновения.

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В частности, на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

По данным Генштаба, на Лиманском направлении нашими воинами отражено 7 атак противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Ступочки и восточнее Часового Яра Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

При этом на Ореховском направлении, по данным военных, враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Работиного, Старомайорского и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В то же время в зоне ответственности ОСГВ "Одесса", на Херсонском направлении и на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Ситуация на фронте - последние новости

Сегодня, 11 марта, в ВСУ рассказали, где "горячо" на Новопавловском направлении Донецкой области.

Как сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий, особенно враги активизировались в направлении населенного пункта Новомихайловка, а также на так называемом Времеевском выступе - это села Урожайное и Старомайорское. Они подтянули резервы, прибыл новый танковый полк.

Лиховий отметил, что Силами обороны в течение сегодняшнего дня потерь позиций допущено не было.

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