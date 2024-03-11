На Новопавловском направлении враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 18 раз пытался прорвать оборону наших войск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Так, в течение суток произошло 54 боевых столкновения.
В частности, на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.
По данным Генштаба, на Лиманском направлении нашими воинами отражено 7 атак противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Ступочки и восточнее Часового Яра Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.
При этом на Ореховском направлении, по данным военных, враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Работиного, Старомайорского и северо-западнее Вербового Запорожской области.
В то же время в зоне ответственности ОСГВ "Одесса", на Херсонском направлении и на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
Ситуация на фронте - последние новости
Сегодня, 11 марта, в ВСУ рассказали, где "горячо" на Новопавловском направлении Донецкой области.
Как сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий, особенно враги активизировались в направлении населенного пункта Новомихайловка, а также на так называемом Времеевском выступе - это села Урожайное и Старомайорское. Они подтянули резервы, прибыл новый танковый полк.
Лиховий отметил, что Силами обороны в течение сегодняшнего дня потерь позиций допущено не было.
Вас также могут заинтересовать новости: