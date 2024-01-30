Украинскими подразделениями ракетных войск нанесены удары по двум вражеским средствам ПВО.

За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений, из них треть на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. "Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отразили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области", – сказано в сообщении.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 8 атак.

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Также в Генштабе отмечают, что на Купянском направлении отражено 7 атак врага возле Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки оккупантов в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника вблизи Багдановки и Ивановского Донецкой области.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки врага в районе Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили 2 атаки противника западнее Ивового и Роботиного Запорожской области.

По данным Генштаба, на Херсонском направлении силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Там противник совершил 8 безуспешных штурмовых действий.

Силы обороны наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В частности, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 2 зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 средствам противовоздушной обороны, 4 артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы противника.

В Генштабе отмечают, что враг в то же время бьет по мирным городам - нанес 10 ракетных ударов зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда, Лисовки Донецкой и Музыковки Херсонской областей. Также противник нанес 114 авиационных ударов, совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые частные и многоквартирные дома, школа и другая гражданская инфраструктура.

Потери России в Украине - последние данные

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за минувшие сутки в Украине уничтожено 960 российских оккупантов, а с начала полномасштабного вторжений ликвидировано около 384140 человек.

Также, враг потерял за минувшие сутки 35 БПЛА, 10 танков, 29 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, три средства ПВО, один самолет и 49 единиц автомобильной и специальной техники и автоцистерн.

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