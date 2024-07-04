Анкара нацелена на дальнейшие шаги по всестороннему развитию отношений с китайским государством, подчеркнул лидер Турции.

В центре внимания остается война в Украине против РФ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, на которой говорил в частности и об агрессии РФ в Украине.

Как пишет "Анадолу" со ссылкой на Управление по связям при Администрации президента Турции, переговоры прошли на полях 24-го Саммита стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана, Астане.

Как отмечается, обсуждены были ряд вопросов, в том числе текущее состояние двусторонних отношений, конфликт РФ и Украины, атаки Израиля на Палестину, а также глобальные и региональные события.

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"В ходе встречи турецкий лидер предупредил о чрезвычайно серьезной угрозе распространения конфликта РФ и Украины и агрессии Израиля против Палестины на региональном и глобальном уровне. Глава государства призвал международное сообщество принять превентивные меры с целью недопущения подобного развития событий", - пишет издание.

Президент Турции также отметил, что Анкара нацелена на дальнейшие шаги по всестороннему развитию отношений с Китаем. Он акцентировал, что расширение турецко-китайских связей пойдет на пользу обеим странам.

Встреча лидеров Турции и КНР проходила в закрытом для прессы режиме. С турецкой стороны на переговорах присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар и министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек.

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Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин планирует создать новый порядок безопасности вместе с Китаем, в котором не будет США. Об этом он заявил на саммите по безопасности в Астане.

СМИ пишут, что Си Цзиньпин поддерживает Путина, несмотря на давление Запада помочь закончить войну в Украине. Президент Финляндии Александр Стубб уверен, что Китай может закончить войну в Украине одним звонком на высшем уровне.

Как считает Стубб, если бы Си Цзиньпин сказал: "Время начинать мирные переговоры", Россия была бы вынуждена это сделать, так как не имела бы выбора.

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