Президент Китая заявил, что отношения между его страной и Россией являются "лучшими в истории".

Президент Китая Си Цзиньпин поддержал связи с Россией и подтвердил позицию Пекина относительно Украины, несмотря на разочарование западных лидеров из-за того, что КНР якобы поддерживает военные усилия Москвы, пишет Bloomberg.

Во время встречи в кулуарах саммита по безопасности в Астане Цзиньпин и Путин заявили, что отношения между их странами являются "лучшими в истории". Политики пообещали совместно защищать "региональный покой и стабильность".

Когда речь шла об Украине, то лидер Китая отметил, что его страна "всегда стояла на правильной стороне истории", согласно сообщению Министерства иностранных дел. Это говорит о постоянной поддержке Пекином Москвы.

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В то же время Путин подчеркнул, что РФ выступает против вмешательства внешних сил в Южно-Китайское море, где возросло напряжение из-за территориального спора Пекина с Филиппинами, союзником США.

"Мой дорогой друг, я очень рад нашей новой встрече", - обратился Си к Путину.

В Bloomberg подчеркнули, что демонстрация углубления связей, возможно, будет еще больше раздражать западные страны, которые давят на Китай, чтобы он прекратил способствовать войне России против Украины.

"Пекин пытается изображать себя нейтральным игроком, но союзники Киева обвиняют его в предоставлении Кремлю технологий и запчастей для оружия, используемого в войне", - напомнили в издании.

Также во время встречи президент Китая отметил, что его страна поддерживает Россию в выполнении ее обязанностей председательствующей в БРИКС, "объединяя страны Глобального Юга, предотвращая новую холодную войну и выступая против незаконных односторонних санкций и гегемонии".

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Как писал УНИАН, во время саммита по безопасности в Астане Путин предложил создать новый порядок безопасности в рамках сотрудничества с Китаем, ведь хочет бросить вызов США.

"Цель России - обеспечить неделимую безопасность и развитие на замену устаревшим евроцентрическим и евроатлантическим моделям, которые давали односторонние преимущества отдельным странам. Результат такого мирового порядка хорошо известен - растущее количество кризисов по всему миру, одним из которых, конечно, является Украина", - отметил российский диктатор.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Китай может закончить войну в Украине одним звонком на высшем уровне.

"Если бы он (Си Цзиньпин - УНИАН) сказал: "Время начинать мирные переговоры", Россия была бы вынуждена это сделать. У них не было бы другого выбора", - заверил политик.

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