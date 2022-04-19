Бесконечно обстреливать Украину нынешними темпами Россия не сможет.

Возможности России наносить ракетные удары по Украине зависят от ряда факторов, и на сегодня нельзя точно спрогнозировать, когда закончатся такие обстрелы.

Как пишет РБК-Украина в своем материале, если Украина в ближайшее время не сможет договориться о статусе территорий, которые были оккупированы после 24 февраля, то война с Россией может затянуться на долго, снизив свою интенсивность.

Это позволит россиянам и дальше наносить полухаотические ракетные удары по всей территории Украины.

По словам военного эксперта Михаила Жирохова, россияне имеют возможности обстреливать всю территорию Украины, даже не заходя в наше воздушное пространство, а со своей территории или с Беларуси.

Однако, бесконечно обстреливать Украину нынешними темпами Россия не сможет, поскольку запас соответствующих ракет у России быстро заканчивается.

А западные санкции против военно-промышленного комплекса уже создают серьезные проблемы с технологиями, модернизацией и производством новых вооружений, отмечает глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Хотя небольшие запасы мощностей еще есть.

Обезопасить Украину могут поставки систем противовоздушной обороны. Если запрос Киева на системы ПВО будет удовлетворен, то уже в обозримой перспективе риск обстрелов тыловых территорий будет значительно снижен.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Почти 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами. По подсчетам ООН по состоянию на 18 апреля в результате действий российских оккупантов в Украине погибли 2072 мирных жителя. 2818 человек были ранены.

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