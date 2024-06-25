Западное оружие не может решить все проблемы Украины на поле боя.

Россия смогла усилить наступление в Донецкой области и пытается достигнуть новых успехов, используя задержку помощи Украине со стороны Запада. Теперь такие города как Курахово и Покровск, оказались на линии фронта и могут повторить судьбу Авдеевки и Часова Яра, пишет The Times.

"Мой сосед не так давно вышел из дома, и взрыв снес ему голову с плеч", - говорит одна из жительниц Курахово, Елена. - "Но куда я могу пойти? И какой в этом смысл? Русские ракеты могут убить вас где угодно. Если мне суждено умереть здесь, я умру здесь".

"Россия уверенно продвигается в Донецкой области, но ее успехи измеряются теперь ярдами, а не милями. Однако жители Курахово и Покровска обеспокоены тем, что вскоре они могут разделить судьбу близлежащих городов, таких как Часов Яр, Авдеевка и Бахмут, которые были сожжены дотла кремлевской военной машиной. Оба города являются важными транспортными и логистическими узлами, и их захват приблизит войска Владимира Путина к их цели - оккупации всего Донбасса", - пишет The Times.

Видео дня

Украинским войскам пока удается предотвратить масштабный прорыв российских войск в регионе. Но западное оружие не может решить все проблемы Украины на поле боя: армия испытывает отчаянную нехватку кадров, а ее войска на фронте истощены, отмечает издание.

Иван Скуратовский, майор ВСУ, пессимистично оценивает долгосрочные перспективы Украины, если Запад не активизирует свое участие в войне. "По телевизору нам говорят, что ситуация под контролем, но я понимаю, что ничего не под контролем. Враг ползет вперед. Пока мы остановили его здесь, но полностью остановить его мы не можем, это невозможно", - сказал он.

Он подчеркивает, что Россия очень сильна, и до сих пор сохраняет свое преимущество.

"Нам сейчас нужна колоссальная помощь. Я не понимаю, чего ждет Организация Объединенных Наций. Почему она не вводит миротворческий контингент? Если этот контингент будет атакован русскими, тогда следует направить войска НАТО", - сказал он. "Французские, немецкие, любые. Я понимаю, что никто не хочет воевать за чужие земли, но мир должен быть более дальновидным в этом вопросе. Россия не остановится, пока ее не заставят".

Ситуация на восточном направлении - новости

Как сообщал УНИАН, военный аналитик Сергей Згурец считает, что Покровское направление сегодня остается наиболее приоритетным для российских войск. Он напомнил, что почти треть боевых столкновений за минувшие сутки состоялась именно на Покровском направлении.

Он отметил, что россияне пытаются продвигаться в сторону трассы Покровск-Часов Яр. По его словам, противник пытается расширить плацдарм у Очеретино.

24 июня российские оккупанты ударили по городу Покровск Донецкой области двумя ракетами "Искандер-М". Сообщалось о гибели 4 человек, а также 40 раненых, из них - трое детей.

Вас также могут заинтересовать новости: