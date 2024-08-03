Россияне ведут бои в западном квартале города.

Продолжается война в Украине, российские оккупанты продвигаются на востоке, хоть и ценой огромных жертв. Аналитик Bild Юлиан Рёпке рассказал, чего удалось достичь россиянам в районе Часового Яра.

"Российские войска уже пересекли канал в Часовом Яру и продвинулись в первый западный район города", - пишет аналитик.

Он также сообщил, что российская армия сильно продвинулась в Зализном и захватила около 90 % населенного пункта.

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Как заявил ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, боев за большую Донецкую агломерацию уже не миновать, и длиться они могут долгие месяцы и даже годы. Он отметил, что россияне способны дойти до крупных населенных пунктов Донецкой области, но там они могут остановиться надолго.

Офицер 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что российские войска стягивают все имеющиеся резервы на Покровское направление. По его словам, наибольшая концентрация военных РФ сейчас наблюдается в районе Красногоровки, там идут активные бои.

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