Коваленко отметил, что военным нужна помощь партнеров, в частности, важно, чтобы США вернулись "в семью".

Переход в контрнаступление Сил обороны Украины зависит от помощи международных партнеров.

Об этом сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона. Он отметил, что если говорить о контрнаступательных действиях, то надо понимать, что эти планы всегда есть в Генштабе. "Они всегда разрабатываются, совершенствуются. В зависимости от ситуации они могут менять некоторые аспекты. Но контрнаступление всегда является основной целью Сил обороны Украины", - подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что за годы полномасштабной войны большая часть наших действий оборонительного типа. "Поэтому рассматриваем контрнаступление как перспективу, которая зависит от многих факторов и среди этих факторов очень важным является элемент помощи международного общества. Если мы будем иметь достаточно помощи, как это, например, было в первой половине 2023 года, особенно от США. Если США вернется "в семью" в вопросах помощи, то, безусловно, это будет значительный стимул для формирования ресурса для контрнаступательных действий", - подчеркнул Коваленко.

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При этом он отметил, что следует понимать, что россияне после так называемых выборов президента начнут более интенсивные мобилизационные действия, которые должны будут решить вопрос их дефицита человеческого ресурса. "Для того, чтобы по всей линии боестолкновения в значительно большем количестве локаций и значительно более мощно осуществлять наступательные действия им надо мобилизовать значительно больше ресурса. Этим они займутся после выборов - это конец весны - начало лета и где-то примерно на середину - конец лета у них будет ресурс", - отмечает эксперт.

Коваленко отметил, что помощь Украине очень нужна и она должна была бы поступить еще вчера. Он отметил, что не может спрогнозировать когда такая помощь может поступить от США в Украину. "Это впервые в истории США, когда отдельно взятая политическая сила пытается доминировать не на внутренне-политической арене, а даже паразитировать на интересах государственного уровня. Это уникальная ситуация и очень трудно прогнозировать ее дальнейшее развитие", - подчеркнул эксперт.

Война в Украине: новости

Издание The Wall Street Journal пишет, что Украина вступает в новую фазу войны с РФ, где главное - это копать. Войска ВСУ, предназначенные для выполнения боевых задач, вынуждены рыть окопы в ожидании масштабного наступления, к которому могут прибегнуть оккупанты весной.

Отмечается, что сейчас войска РФ атакуют украинские позиции в нескольких точках вдоль 600-мильной линии фронта, пытаясь "получить все" от своей первой "большой" победы в Авдеевке. При этом Москва понимает, что украинским подразделениям не хватает солдат и боеприпасов, но Киев "готовится": земли западнее Авдеевки пестрят экскаваторами - фронт уже больше похож на строительную площадку.

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