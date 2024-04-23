Чиновники в США открыто об этом не говорят, но информацию изданию подтвердил высокопоставленный источник, знакомый с процессом.

В Пентагоне и Сенате убеждают, что после окончательного одобрения помощи США для Украины первый пакет "будет в пути уже к концу недели". Впрочем, большинство вооружения уже в Европе.

Как сообщает CNN со ссылкой на информированный источник в США, большая часть американской помощи от США уже размещена на складах в Германии и Польше. Очевидно, это сократит время, необходимое для поставки его в Украину. Источник также сообщил, что артиллерийские снаряды прибудут в Украину первыми.

Чиновники в Киеве постараются как можно быстрее доставить их туда, где они нужны. Но это все равно будет значительной материально-технической проблемой, учитывая огромное количество материальных средств. Иными словами, упомянутое преимущество в соотношении 10:1, которым сейчас пользуется Россия, не будет уничтожено в одночасье.

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Помощь США

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки поддержала предоставление военной помощи союзникам.

Еще до голосования в Пентагоне сказали, что готовятся оперативно отправить пакет вооружений для Украины в случае его поддержки Сенатом и президентом.

По данным СМИ, Белый дом готовится отправить Украине больший, чем обычно, пакет военной помощи. В него войдет артиллерия, средства противовоздушной обороны и бронетехника.

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