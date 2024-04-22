Помощь и поставки должны быть направлены в Украину немедленно.

Получив помощь от США, Украина теперь должна доказать, что может победить Россию. Об этом говорится в материале CNBC.

Издание напоминает, что Украина получила жизненно важную поддержку от США после того, как Палата представителей приняла пакет внешней помощи Киеву на 61 миллиард долларов после месяцев задержек и возражений со стороны республиканцев.

"Время имеет решающее значение для Украины, которая требовала больше систем противовоздушной обороны, артиллерии и боеприпасов, поскольку ее силы пытаются сдержать волну российского наступления на востоке Украины", - пишет СМИ.

В то же время аналитики по вопросам обороны утверждают, что хотя финансирование может помочь вдохнуть новую жизнь и моральный дух в тяжелую военную кампанию в Украине, помощь и поставки должны быть направлены в Украину немедленно.

"Украинские войска могут потерпеть дополнительные неудачи в ближайшие недели, ожидая помощи США, которая позволит Украине стабилизировать фронт, но они, вероятно, смогут приостановить текущее российское наступление, если предположить, что американская помощь поступит немедленно", - отмечается в статье.

Также эксперты считают, что в ближайшей перспективе приоритетом Украины является пополнение запасов артиллерии, а также систем противовоздушной обороны и ракет, которые были исчерпаны в результате недавних авиаударов России, особенно тех, которые были направлены по энергетической инфраструктуре.

Помощь Украине - последние новости

Европейский Союз возьмет на себя эстафету поддержки Украины после значительного стимулирования США. Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что одобрение помощи в более 60 миллиардов долларов является спасением для украинских военных, хотя вряд ли переломит ход войны.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о военной и финансовой помощи Украине. Законом предусмотрено предоставление общего пакета помощи Киеву на сумму 60,84 миллиарда долларов.

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