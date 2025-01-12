Держать Кураховский выступ, когда Курахово находится в "кармане", глубоко в территории, контролируемой врагом, очень сложно.

Украинские защитники в Курахово находятся в очень тяжелой ситуации, и уход ВСУ из города - абсолютно логичен и реален. Об этом рассказал в эфире Украинского Радио основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный.

"У города на севере есть водохранилище, где россияне взорвали дамбу, слили воду и очень сильно продвинулись по северному флангу. По южному флангу они зашли также очень глубоко и подошли вплотную к единственной дороге, по которой идет снабжение Курахово. Кроме того огнем артиллерии, управляемыми авиабомбами они уничтожили абсолютно все дома, которые могли быть укреплениями для ВСУ и поэтому остатки нашей обороны держались или держатся до сих пор на ТЭС", - рассказал он.

Нарожный отметил, что еще примерно 30 процентов всей площади города были или есть под контролем ВСУ, однако вскоре враг уничтожит все, где могут держаться наши бойцы, и отрежет линии снабжения - это лишь вопрос времени.

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Держать Кураховский выступ, когда Курахово находится в таком кармане, глубоко в территории, контролируемой врагом, очень сложно, поэтому выход ВСУ из города - вполне логичное решение, отметил он.

Нарожный пояснил: это означает, что украинским силам придется отойти минимум на 5-7 километров от Курахово, а это означает выравнивание кураховского выступа, и, соответственно, высвобождение большого количества личного состава врага.

"Тысяч 15 там точно есть, которые вот именно вокруг этого выступа находятся на флангах, на фронте, которые атакуют. И это означает, что эти войска будут переброшены на какой-то другой участок фронта, с большой вероятностью на Покровск, на Елизаветовку, на Великую Новоселку. Это означает, что на тех участках давление врага усилится", - спрогнозировал эксперт.

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Майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявлял, что Курахово еще частично контролируется ВСУ, однако украинские защитники уже находятся там в полуокружении.

Российские пропагандисты заявили о захвате населенного пункта Янтарное, к западу от Курахово.

В то же время украинский аналитический проект DeepState, который отслеживает актуальную информацию на фронте, заявил, что ситуация в Янтарном требует уточнения. Заявления о захвате населенного пункта аналитики не могут ни опровергнуть, ни подтвердить.

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