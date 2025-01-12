В частности, российские захватчики продвинулись в Торецке.

Российские оккупанты продвинулись в нескольких населенных пунктах на фронте. Кроме того, россияне публикуют кадры, на которых поднимают триколор в центре Янтарного Донецкой области.

Об этом информирует мониторинговый проект DeepState. Отмечается, что российские захватчики продвинулись в Торецке, Орехово-Васильевке, Ясеновом и Зеленом Донецкой области.

Также фиксируется продвижение врага возле Воздвиженки, Надеждинки, Лысовки, Соленого и Великой Новоселки в Донецкой области.

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Кроме того, уточняется ситуация в Янтарном. В сети появились кадры из центра населенного пункта, где оккупанты подняли триколор.

"Появились кадры из центра Янтарного, где 3 кацапа поднимают свои тряпки. Примечательно, что ублюдки без средств индивидуальной защиты, что свидетельствует об отсутствии активных боевых действий рядом. Ситуация по селу уточняется – действительно ли враг его оккупировал", – сообщили в DeepState.

Война в Украине: важные новости

"Украинская правда" со ссылкой на собеседников среди военных, которые находятся на Покровском направлении, сообщает, что россияне обходят Покровск и приближаются к Днепропетровской области.

Враг движется в направлении поселков Котлино и Удачное, расположенных на трассе Межевая-Покровск, которая является важной логистической артерией Сил обороны.

Тем временем на Курщине Силы обороны Украины взяли в плен двух военных из Северной Кореи. Бойцы из КНДР были ранены, их доставили в Киев, где с ними общаются следователи Службы безопасности Украины.

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