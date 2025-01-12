Оккупанты с триколором 'засветились' в Янтарном под Курахово: оккупировали ли село

Российские ресурсы везде обозначают населенный пункт оккупированным, но эта информация требует уточнения.

Российские пропагандисты заявили о захвате населенного пункта Янтарное, что на западе от ранее оккупированного Курахово Донецкой области. Видео, на котором трое оккупантов устанавливают российский триколор якобы в Янтарном опубликовал вчера топ-пропагандист Владимир Соловьев.

По его словам, на кадрах якобы оккупанты из штурмового отряда 10-го танкового полка 20 дивизии армии РФ. Трое знаменосцев устанавливали российский флаг без бронежилетов и шлемов, огонь по ним не велся. Российские ресурсы уже обозначают Янтарное оккупированным.

В то же время украинский аналитический проект DeepState, который отслеживает актуальную информацию на фронте, заявил, что ситуация в Янтарном требует уточнения. Заявления о захвате населенного пункта аналитики не могут ни опровергнуть, ни подтвердить.

Видео дня

"Примечательно, что россияне без средств индивидуальной защиты, что свидетельствует об отсутствии активных боевых действий рядом", - отмечает проект.

В то же время Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке этот населенный пункт не упоминает, сообщая лишь о боевых действиях в районе Константинопольского, расположенного к юго-востоку от Янтарного.

В утренней сводке оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сообщает, что в районе Янтарного продолжались штурмовые действия с применением бронетехники.

"Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать численное преимущество и развить наступление", - добавили в "Хортице".

Война в Украине: важные новости

"Украинская правда" со ссылкой на собеседников среди военных, которые находятся на Покровском направлении, сообщает, что россияне обходят Покровск и приближаются к Днепропетровской области.

Враг движется в направлении поселков Котлино и Удачное, расположенных на трассе Межевая-Покровск, которая является важной логистической артерией Сил обороны.

Тем временем на Курщине Силы обороны Украины взяли в плен двух военных из Северной Кореи. Бойцы из КНДР были ранены, их доставили в Киев, где с ними общаются следователи Службы безопасности Украины.

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