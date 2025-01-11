Сообщается, что противник обстреливает переправу между Улаклами и Константинополем.

Российские войска продолжает наступать в сторону населенных пунктов Дачное и Янтарное в Донецкой области, сообщает мониторинговый проект DeepState.

Отмечается, что россияне "стирают" Дачное, при этом движения вражеской пехоты фиксируются в районе очистных сооружений, западнее города Курахово.

"Из ствольной артиллерии противник обстреливает переправу между Улаклами и Константинополем. Разведгруппы к***пов пытаются подойти с востока к Андреевке", - добавили в DeepState.

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Напомним, ночью 11 января в DeepState заявили о том, что российские войска оккупировали Курахово. Однако, позже спикер ОСГВ "Хортица" опроверг данную информацию, отметив, что Силы обороны все еще удерживают позиции в пределах города Курахово.

Бои за Курахово - что сообщалось

Майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявлял, что Курахово еще частично контролируется ВСУ, однако украинские защитники уже находятся там в полуокружении:

"Враг не имеет полного контроля. Он еще не захватил этот город, но к этому все, к сожалению, идет. Скорее всего, нам придется отойти".

Военный обозреватель Денис Попович.высказывал мнение, что официальное подтверждение оккупации россиянами города Курахово - это вопрос "ближайшего времени".

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