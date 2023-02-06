Олег Жданов отметил, что украинские военные имеют все шансы удержать свои позиции.

Военный эксперт Олег Жданов оценил возможность оккупантов захватить Днепр в ходе нового наступления на Украину. Он сомневается, что россияне смогут хотя бы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Вероятность того, что наступление российских войск дойдет до города Днепра равно 0,01%. 99,9% - что наступление РФ не то, что не дойдет до Днепра, а даже не выйдет на административные границы Донецкой и Луганской областей. У нас есть все шансы удержать позиции", - заявил эксперт в своем YouTube-канале.

Также он напомнил, что Кремль никогда не волновали потери российской армии.

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"Посмотрим, на сколько времени у российских войск хватит сил и энтузиазма, чтобы держать этот темп наступления с таким количеством потерь. Хотя количество потерь Кремль никогда не волновало, но насколько хватит пополнять ряды мобилизованных", – подытожил Жданов.

Новое наступление России - что известно

Журналисты издания FT сообщили, что Киев получил информацию о новом наступлении России уже в течение 10 дней.

При этом глава Минобороны считает, что в Кремле слишком сильно любят символизм, поэтому новое наступление армии РФ приурочат к 24 февраля - годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

В Генштабе ВСУ на утро 6 февраля сообщили, что за минувшие сутки украинские военные отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Васюкивка, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Каменка, Северное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

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